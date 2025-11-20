Матвиенко: российские дизайнеры уверенно заняли ниши зарубежных брендов

По словам председатель Совета Федерации, отечественная продукция "это понятнее, это дешевле, это стильно, это модно"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Российские дизайнеры заняли ниши, которые ранее представляли зарубежные бренды, так как их продукция "понятнее". Об этом сообщила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на IV форуме "Содружество моды".

"Такое количество у нас молодых дизайнеров и растет с каждым годом. Даже, знаете, искренне говорю, что у нас настолько конкурентная эта сфера, конкурентные наши дизайнеры, что они спокойно заняли те ниши, которые были представлены зарубежными брендами. Потому что то, что они делают, это ближе, это понятнее, это дешевле, это стильно, это модно. И поэтому мы так активно поддерживаем это направление", - сказала Матвиенко.

Форум проходит с 19 по 21 ноября на площадке Таврического дворца. В нем примут участие парламентарии, представители профильных министерств и ведомств, организации креативных индустрий и легкой промышленности, образовательные учреждения и представители сферы туризма стран СНГ.