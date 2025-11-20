В Кузбассе с золотодобытчиков взыскивают 126 млн рублей ущерба водным объектам

Досрочно прекращены и аннулированы три лицензии на золотодобычу, сообщил губернатор региона Илья Середюк

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 дел об административных нарушениях возбуждены в Кемеровской области с начала 2025 года в отношении недобросовестных золотодобытчиков. Общий ущерб водным объектам составляет 126 млн рублей, сообщил губернатор региона Илья Середюк во время прямого эфира в соцсетях.

Во время одного из предыдущих прямых эфиров он призвал активнее лишать лицензии золотодобывающие компании, которые загрязняют окружающую среду.

"По фактам выявленных нарушений мы провели 20 выездных мероприятий, осмотрели 16 лицензионных участков, выявили один участок незаконной добычи. Всего на рассмотрение поступило 106 дел об административных правонарушениях в 2025 году, выписаны штрафы на сумму 3,2 млн рублей. Приостановлена работа девяти объектов по решению суда. Сейчас на рассмотрении судов находятся дела по взысканию сумм ущерба, причиненным водным объектам, на 126 млн рублей", - сказал Середюк.

Он добавил, что досрочно прекращены и аннулированы три лицензии на золотодобычу. Также еще 10 лицензиатов получили соответствующие предостережения.

В Кемеровской области с 2018 года работает комиссия в составе прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса, Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, Рыбнадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса с привлечением специализированной лаборатории, департамента лесного комплекса Кузбасса. Проводятся рейдовые обследования рек, в том числе с применением малой авиации при содействии авиационного отряда специального назначения Росгвардии, осуществляется отбор проб природной воды и анализ ее качества, проводятся надзорные мероприятия в отношении золотодобытчиков. Кроме того, в отношении золотодобывающих предприятий проводятся проверки УФСБ России по Кемеровской области и ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу.