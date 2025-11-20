В КБР иностранные студенты приняли участие в международном форуме

Форум продлится в регионе два дня

НАЛЬЧИК, 20 ноября. /ТАСС/. Иностранные студенты из ведущих вузов страны приняли участие в международном форуме "Наша общая Победа", который открылся в Кабардино-Балкарии (КБР). Главной темой обсуждения стали вопросы международного сотрудничества, передает корреспондент ТАСС.

IV международный форум "Наша общая Победа" в рамках проекта "Знакомство с российским Кавказом" открылся в республиканском Доме молодежи. В Нальчик приехали более 40 студентов, которые учатся в ведущих вузах страны, таких как МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский госуниверситет, Казанский федеральный университет. Мероприятие организовано при поддержке Министерства иностранных дел РФ.

"Мы хотим показать студентам <...> российский Кавказ, чтобы стереть негативный образ, который часто складывается у иностранных граждан. Задача - чтобы они своими глазами увидели все и затем рассказали у себя на родине. Надеемся, что ребята познакомятся, будут дружить. Мы также включились в международную повестку: презентовали проект более чем в 15 странах мира - в Бразилии, Аргентине, Китае, Иране, Турции, Сирии и ряде других стран. Мы видим, что у есть уже положительные показатели", - рассказал ТАСС организатор форума Аслан Каскулов.

Участники проекта, который проходит в Кабардино-Балкарии уже в четвертый раз, имеют возможность посетить регионы российского Кавказа, обменяться опытом с представителями ведущих вузов и познакомиться с местными достопримечательностями и культурой, отмечают организаторы. Проект также направлен на развитие совместных проектов в области молодежной политики, науки и образования.

"Сегодня мы обсуждаем международное молодежное гуманитарное партнерство. Тема - совершенно не избитая, тема, которую мы не можем игнорировать не только в силу сложной, долгой истории, через которую прошли наши регионы, а в силу той самой геополитической турбулентности, которая сужает наш горизонт планирования", - сказал во время встречи кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Кабардино-Балкарского госуниверситета Аскер Тумов.

Форум продлится в КБР два дня. В программе - лекции и дискуссии с ведущими экспертами в сфере международных отношений, круглые столы, а также экскурсии по туристическим местам Кабардино-Балкарии.