Медалями Совета Федерации за спасение семей при пожаре наградили двух кировчан

Речь идет об Александре Веприкове и Софье Анисимовой

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Школьница Софья Анисимова и студент техникума Александр Веприков из Кировской области удостоены памятных медалей Совета Федерации "За проявленное мужество" за спасение своих семей во время пожара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"Юные кировчане удостоены памятных медалей Совета Федерации "За проявленное мужество". Вручил награду ученице средней школы с углубленным изучением отдельных предметов пгт Богородское Софье Анисимовой. Студент Омутнинского политехнического техникума Александр Веприков присутствовать не смог, передал медаль и поздравления его маме Наталии. Юные герои не растерялись во время пожара, самое главное - спасли свои семьи", - написал Соколов.

Александр Веприков спас маленьких детей, когда в доме в поселке Черная Холуница 5 ноября начался пожар. В семье воспитываются семеро детей, на момент возгорания в доме находились четверо из них, взрослых не было. Пожар произошел в подсобном помещении из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Александр вывел младших детей из дома, спас часть документов и имущества, никто в пожаре не пострадал.

Софья Анисимова первой обнаружила пожар в доме 29 августа 2025 года. 15-летняя Софья ночевала на веранде, проснувшись от сильного запаха дыма, девочка увидела пламя, которое распространялось по деревянной стене. Она не растерялась и позвонила родителям, которые вместе со старшей дочерью спали в это время в доме, а затем вызвала пожарных. Взрослые вместе с детьми успели покинуть горящее здание. Никто в пожаре не пострадал.

"Еще один наш земляк - Константин Ахматаев получил такую же высокую награду в Совете Федерации в конце октября. Весной он спас тонущего ребенка. Софья, Александр и Константин в критический момент взяли ответственность на себя и действовали как настоящие герои. На торжественной церемонии вместе с сенатором от Кировской области, Героем России Виктором Бондаревым и руководителями федеральных структур поблагодарили родителей и учителей за воспитание таких честных, смелых и отзывчивых детей", - написал Соколов.