Стартует всероссийская акция "Елка желаний"

Ее проводит Движение первых

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Никто не останется в Новый год без подарка, хорошего настроения и добрых пожеланий. В этом Деду Морозу помогут его юные помощники, сообщил волшебник журналистам в Москве. Встреча была приурочена к старту всероссийской акции "Елка желаний".

Всероссийскую акцию "Елка желаний" проводит Движение первых. Присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, стать участниками "Елки желаний" могут дети бойцов СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных областей, подвергающихся обстрелам.

"Растет юное поколение моих замечательных помощников, я доверяю им, наделяю их волшебной силой, сказочной своей, чтобы в новогоднюю ночь всем людям, которым, к сожалению, доведется встретить Новый год не дома, ведь Новый год - это самый семейный праздник, домашний, верно? А они будут встречать на работе... Вот мои помощники мне обещают, что никто, дедушка, не останется без подарка, без хорошего настроения", - сказал Дед Мороз журналистам, к которым вышел с участниками всероссийской акции "Российский детский Дед Мороз".