В Рязани представители шести стран обсудили вопросы исправления осужденных

В форме приняла участие делегация из Китая

РЯЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Представители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Китая обсудили вопросы модернизации пенитенциарных систем и внедрения новых технологий, в том числе для исправления осужденных, на VII Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление".

Хотя форум, ставший с 2013 года главным научным мероприятием уголовно-исполнительной системы России, проходит на площадке Академии ФСИН в Рязани уже в седьмой раз, делегация из Китая впервые приняла в нем участие.

В своем приветствии участникам форума директор ФСИН России Аркадий Гостев отметил, что он "зарекомендовал себя как авторитетная научная площадка для обсуждения актуальных вопросов современной пенитенциарной науки и практики", а международное участие в нем "дает широкие возможности для обсуждения вопросов применения и совершенствования уголовных наказаний, развития института пробации в России, социальной, воспитательной и психологической работы". Гостев выразил уверенность, что по итогам работы форума "будут сформулированы конкретные рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности пенитенциарных служб".

Как сообщил журналистам начальник Академии ФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Никитюк, в этом году форум приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. А глава ФСИН в своем приветствии особо акцентировал, что эта тема позволяет "сосредоточиться на рассмотрении важнейших приоритетов для современной России - патриотизма, преемственности поколений, уважения к защитникам Родины".

Вместе с тем проходящий с 19 по 21 ноября форум включает более 30 мероприятий, в том числе конференций и круглых столов с участием международных партнеров. Их участники представили свой опыт социальной, воспитательной и психологической работы с осужденными, применения инноваций для модернизации системы исполнения наказаний, развития института пробации в России, совершенствования структуры сети учреждений ФСИН, развития альтернативных наказаний и внедрения цифровых технологий в работу тюремных ведомств.

А замдиректора ФСИН Александр Матвеенко особо отметил исследование по вопросу появления тюремной системы в России. Хотя пенитенциарная система России ведет отсчет от 1879 года, когда было создано единое Тюремное управление, "мы понимаем, что система была создана намного раньше", заметил он. По его словам, работа по определению научно-обоснованной позиции по этому вопросу подходит к логическому завершению и призвал ученых и историков "не отпускать его", чтобы выработать единую позицию.