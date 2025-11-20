В конкурсе песенной поэзии имени Добронравова смогут участвовать авторы от 14 лет

Заявки будут принимать с 22 ноября по 20 марта 2026 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Подать свои произведения на конкурс песенной поэзии имени Николая Добронравова смогут все желающие в возрасте от 14 лет, сообщил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на пресс-конференции в ТАСС.

Принять участие можно с одним или несколькими произведениями, созданными на русском языке, объемом не более 24 строк. Конкурс предусматривает восемь номинаций, в их числе произведения о подвигах защитников Отечества, дружбе, семье, для детей и любви.

"Участвовать могут все, кому исполнилось 14 лет. Произведения могут быть как индивидуальными, так и написанными в соавторстве. Главное - оригинальность текста и соответствие тематике конкурса", - отметил Древаль.

Заявки будут принимать с 22 ноября по 20 марта 2026 года. Эксперты оценят работы по пяти критериям: композиционная целостность, песенность и мелодичность, оригинальность и глубина, техника стихосложения и соответствие тематике конкурса. "По итогам будут отобраны до 50 финалистов", - сказал Древаль.

Параллельно пройдет народное голосование в мессенджере Мах. По итогам обеих процедур оргкомитет определит до 15 победителей.

"Главное, что ждет победителей: совместная работа с известными российскими композиторами над песнями, которые будут исполнены на гала-концерте ко дню рождения Николая Добронравова. После этого мы вместе с партнерами обеспечим популяризацию и распространение песен", - отметил Древаль.