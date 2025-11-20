Фонд "Защитники Отечества" решил 96% обращений на оказание юридической помощи

Государственный фонд получил уже более 270 тыс. обращений по этому вопросу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Государственный фонд "Защитники Отечества" получил более 270 тыс. обращений на оказание юридической помощи, из которых 96% уже решены. Об этом на семинаре-совещании "Социальные гарантии и правовая помощь: опыт 2025 года и вектор развития на 2026 год" в Российском государственном социальном университете рассказала зампредседателя фонда Алена Гаврилова.

"На сегодняшний день мы получили более 270 тысяч запросов от защитников и членов семей погибших героев на оказание юридической помощи, и 96% обращений уже решено. У вас очень широкий круг задач. Предлагаю использовать эту площадку для дискуссий и обмена опытом. Вы непосредственно работаете с нашими ветеранами и членами семей погибших героев, знаете их потребности и запросы. Соответственно, от вашей инициативности зависит и развитие законодательства Российской Федерации, направленное на помощь ветеранам специальной военной операции", - приводит слова Гавриловой пресс-служба.

На мероприятии выступил исполнительный директор фонда "Защитники Отечества" Юрий Хабров. "Фонд содействует героям спецоперации и их родным в получении бесплатной юридической помощи по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций, других выплат, обеспечения денежным довольствием, признания участника специальной военной операции безвестно отсутствующим или объявления его умершим. Мы постоянно совершенствуем созданную фондом систему поддержки с учетом меняющихся реалий и обратной связи от ветеранов спецоперации", - сказал он.

В первый день семинара-совещания участники обсудили вопросы организации бесплатной юридической помощи, взаимодействия с органами власти и рекомендации в области трудового права. В программу второго дня вошло обсуждение вопросов социальной поддержки участников СВО и членов их семей, взаимодействия с Социальным фондом России, разработки единых стандартов ведения дел и документооборота. Отдельно были разобраны итоги работы за 2025 год и рекомендации на 2026 год.