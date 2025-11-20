Hh.ru: в Петербурге рыночная зарплата педиатров выросла в полтора раза

С января по октябрь 2025 года в СЗФО было открыто более 1 тыс. вакансий для педиатров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Рыночная зарплата педиатров в Петербурге за пять лет выросла на 58% - до 94,9 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе hh.ru.

"За последние пять лет медианная зарплата педиатров в Петербурге выросла на 58% - до 94,9 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С января по октябрь 2025 года в СЗФО было открыто более 1 тыс. вакансий для врачей-педиатров. Основная часть спроса приходилась на Санкт-Петербург - 62%, затем на Ленинградскую (9%), Архангельскую (5%), Псковскую (5%), Калининградскую (5%), Вологодскую (4%) и Новгородскую (3%) области.

В Северо-Западном округе наибольший прирост предлагаемых зарплат для педиатров за этот период отмечен в Псковской области - в 2,9 раза, а также в Ленинградской области - в 2,7 раза.

Отмечается, что растущий спрос на педиатров в Петербурге сопровождается расширением возможностей трудоустройства в гибких форматах. За три года число вакансий с частичной занятостью выросло более чем в два раза, что помогает специалистам совмещать работу в нескольких клиниках и частично закрывать кадровый дефицит. Аналогичная динамика наблюдается и по удалённым форматам. Рост показывает, что телемедицинские сервисы и дистанционное консультирование постепенно становятся частью практики городских клиник.