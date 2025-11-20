В Москве разрабатывают проект планировки для развития кинопарка "Москино"

При реализации проекта запланировано увеличение рабочих мест в общественно-деловой сфере до 12 775

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Подготовку проекта планировки территории (ППТ) для дальнейшего развития кинопарка "Москино" начали в столице. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Началась подготовка проекта планировки территории для строительства новых объектов в кинопарке "Москино". На земельном участке площадью более 1,5 тыс. га планируется возведение различной тематической инфраструктуры. В кинопарке, в частности, появятся центры экстремальных видов спорта, экскурсионное бюро, туристско-информационный центр, тематический парк, музеи, кинотеатры и другие объекты", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что при реализации данного проекта запланировано увеличение рабочих мест в общественно-деловой сфере до 12 775, а в сфере производства кино - до 11 950. Проект позволит создать инфраструктуру, востребованную как у специалистов индустрии кино, так и у посетителей парка, а также даст развитие всей прилегающей территории.

"При разработке проекта планировки будут учтены все градостроительные аспекты для грамотного размещения производственных и вспомогательных объектов кластера, необходимых для функционирования такой большой территории. Расположение кинокластера в Краснопахорском районе Троицкого округа будет сочетать преимущества удаленности от городской застройки с доступностью современной инфраструктуры", - добавила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.

Кинопарк "Москино" является частью проекта мэра столицы Сергея Собянина "Москва - город кино" и объектом столичного кинокластера, который развивает городской департамент культуры. Здесь уже завершен второй этап развития: построено 34 натурные площадки, шесть павильонов и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Брестская крепость", "Провинциальные города Европы", "Юзовка", "Шахты", "Европейский город", "Современная Москва", "Рейхстаг", "Русский средневековый город", "Города Восточной Европы" и другие площадки.

Московский кинокластер объединяет объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство столицы в рамках проекта "Москва - город кино". В его структуру входят кинопарк "Москино", киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".