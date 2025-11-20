В Госсовете предложили сформировать национальную программу "Профессия - туризм"

Руководитель подгруппы "Кадры в индустрии туризма" комиссии по направлению "Туризм" Игорь Кобзев также предложил проработать вопрос открытия дополнительных бюджетных мест в средних специальных учебных заведениях по направлению "Гостиничное дело"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области, руководитель подгруппы "Кадры в индустрии туризма" комиссии Госсовета по направлению "Туризм" Игорь Кобзев предложил рассмотреть вопрос о формировании национальной программы "Профессия - туризм" для повышения популярности туристических профессий у молодежи. Об этом он сообщил на заседании профильной комиссии в рамках XXI съезда Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Сегодня подгруппа предлагает вынести на обсуждение следующее предложение <...> рассмотреть вопрос о формировании национальной программы "Профессия - туризм" для повышения престижа отрасли и популяризации профессии туризма среди молодежи. И в программе предусмотреть систему грантовой поддержки образовательных организаций, которые внедряют практикоориентированные программы с работодателями; разработку моделей источников финансирования, субсидирования работодателей, которые принимают студентов на производственные практики с гарантией трудоустройства", - сказал он.

Также Кобзев предложил проработать вопрос открытия дополнительных бюджетных мест в средних специальных учебных заведениях по направлению "Гостиничное дело" и разработать единую систему учета и мониторинга занятых в индустрии туризма как на федеральном, так и на региональном уровне. "И [предлагаем] создать на официальном сайте министерства труда разделы со сводной информацией о потребности кадров в индустрии туризма в разрезе профессий и субъектов Российской Федерации", - добавил он.

XXI съезд РСТ проходит 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.