Чат-бот Мосметро "Александра" начал поддерживать две большие языковые модели

AI-платформа для чат-бота, разработанная ЦРТ, поддерживает сразу две LLM, включает автооценку и выбор оптимальных ответов, а также технологию RAG

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чат-бот "Александра" стал первым в стране транспортным цифровым ассистентом на базе двух больших языковых моделей - YandexGPT от Яндекса и GigaChat от Сбера, что дало возможность предоставлять пользователям наиболее полную и точную информацию, говорится в сообщении разработчика AI-платформы для чат-бота - группы компаний ЦРТ.

"Чат-бот "Александра" уже 5 лет круглосуточно помогает пассажирам, пешеходам и автомобилистам узнавать актуальную информацию о работе московского транспорта и получать сервисные услуги онлайн. Благодаря этому количество письменных обращений в Транспортный комплекс столицы уменьшилось на 35%. В среднем виртуальный помощник отвечает на более 585 тыс. вопросов в месяц - это в 13 раз больше, чем в первый год. За все время чат-бот помог более 2,8 млн жителей столицы", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для ответа чат-боту требуется менее 2 секунд. При необходимости "Александра" переведет диалог на оператора, который обязательно поможет пассажиру.

"Группа ЦРТ совместно с командами Московского метро и Московского банка Сбербанка разработала чат-бота "Александру" и внедрила в него генеративный ИИ. Это первый крупный проект в транспортной отрасли в стране, где используются одновременно две большие языковые модели (LLM). AI-платформа, на которой работает чат-бот, позволяет работать с несколькими LLM, при этом мы реализовали механизм автоматической оценки ответов (рейтингования) и выбора наиболее точного ответа. Кроме того, мы разработали технологию RAG, которая позволяет давать не абстрактные ответы пользователям чат-бота, а опираться на весь массив верифицированной информации из базы знаний, сообщая пользователям только проверенную информацию, помогая предоставлять пассажирам комфортные сервисы", - сказал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Нейросети помогают "Александре" делиться фактами о метро и информации о МЦК, МЦД, речном транспорте, "Аэроэкспрессе", такси и каршеринге, а также отвечать на вопросы об автовокзалах, правилах движения и даже отвлеченных темах, таких как книги или хобби. Виртуальный помощник работает круглосуточно на различных платформах - в приложениях, сайтах и соцсетях. В ноябре 2025 года он отмечает 5-летие и за это время ответил более чем на 17 млн вопросов, став незаменимым для пассажиров столицы.