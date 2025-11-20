Представитель КНР представила в Рязани четыре новеллы в работе с осужденными

Делегация Китайской Народной Республики впервые приняла участие в форуме

РЯЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Представитель Китайской Народной Республики представила четыре китайских новеллы в работе с осужденными на проходящем в Рязани VII Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление". Делегация КНР в 2025 году впервые приняла участие в форуме, о новеллах рассказала профессор Чжэнцзянского полицейского профессионального университета КНР Го Цзинъин.

"Во-первых, мы разработали инструменты динамического скрининга риска суицидов и насилия среди заключенных в соответствие с программой группового психологического вмешательства. Они уже внедрены в нескольких пилотных учреждениях и позволили добиться заметного снижения числа экстремальных инцидентов", - сообщила она.

Второй новеллой стало появление гендерно ориентированных программ исправления осужденных. Их разработали после анализа различий между заключенными мужчинами и женщинами по таким параметрам, как причины совершения преступлений, восприятие сдерживающего эффекта наказания и адаптация к тюремной среде.

"В-третьих, в работе с лицами, имеющими огромный риск рецидива, мы внедрили образовательные программы и добились не только снижения уровня повторных правонарушений, но и сокращения совокупных социальных издержек", - сообщила Го Цзинъин. Четвертой новеллой стала, с учетом международного сотрудничества, адаптация современных теорий исправления к локальным культурным контекстам, в результате в КНР на основе сбора и анализа данных последовательно совершенствуют процессы реинтеграции осужденных в общество.

"Давайте оставим в прошлом парадигму чисто карательного воздействия и, опираясь на человеческое отношение, поддержку и доверие, превратим стены изоляции в мосты, по которым осужденный сможет вернуться в общество не как бывший заключенный, а как принятый и заслуживающий доверия член общества", - подчеркнула она.