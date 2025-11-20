Международная научная экспедиция пройдет в Арктике в 2026 году

Участниками станут как ученые и полярники, так и деятели культуры, искусства, архитекторы из России, Бразилии, ЮАР, Китая, Индии.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МУРМАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом организует в 2026 году международную научно-исследовательскую экспедицию в Арктику. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы сейчас прорабатываем вместе с Институтом Арктики и Антарктики, с научным и творческим сообществом организации "Высокоширотная экспедиция", - сказал министр по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика".

Чекунков отметил, что экспедицию планируется организовать в 2026 году. "Ее участниками станут как ученые и полярники, так и деятели культуры, искусства, архитекторы из России, Бразилии, ЮАР, Китая, Индии. Приурочим ее к 95-летию со дня создания треста "Арктикуголь", - пояснил ТАСС министр.

По его словам, экспедиция пройдет в два этапа. На первом, научно-просветительском, который стартует в августе, научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" с участниками экспедиции на борту выйдет из Санкт-Петербурга, дойдет до Мурманска, затем пройдет по маршруту Новая Земля - Земля Франца-Иосифа - Северная Земля - ледостойкая платформа "Северный полюс-43". Главная цель - сбор информации об океане, ледовой обстановке для построения долгосрочных прогнозов изменения климата в Арктическом регионе, обмен научно-исследовательскими данными и результатами наблюдений.

На втором, культурно-туристическом этапе, который состоится в сентябре, экспедиционное судно "Профессор Молчанов" превратится в междисциплинарную творческую лабораторию. Участники такого похода обсудят практические подходы и идеи развития арктического туризма, градостроительные и архитектурные задачи, культурно-просветительские проекты. На Шпицбергене в течение трех месяцев будут организованы мобильные инсталляции, музеи под открытым небом, фото- и киностудии, художественные лаборатории, пройдут лекции и семинары.