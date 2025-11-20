В больницах Ямала внедрили медицинского ИИ-ассистента и липидную диагностику

В регионе начали готовить врачей, которые проходят повышение квалификации как липидологи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Липидную диагностику ввели в программу диспансеризации населения в ЯНАО, для усиления профилактики сердечно-сосудистых заболеваний также запущен пилотный проект со Сбером - медицинский ИИ-ассистент, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Медицинские проекты губернатор Дмитрий Артюхов представил президенту РФ Владимиру Путину на международной конференции AI Journey "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая проходит в Москве 19-21 ноября. Артюхов отметил, что заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди причин смертности в регионе, при этом показатель в три раза ниже среднего по России. Две трети сердечно-сосудистых заболеваний у жителей региона связаны с нарушением липидного обмена.

"Мы на Ямале начали готовить наших врачей - они проходят повышение квалификации уже как липидологи, открыли специализированные кабинеты в больницах. Но главное - в рамках диспансеризации абсолютно бесплатно для жителей добавили дополнительный анализ - углубленное обследование показателей полной липидограммы. В ближайшее время обследуем 100 тыс. человек, в дальнейшем ставим задачу охватить большую часть трудоспособного населения. Стоимость такого анализа для бюджета получилась меньше тысячи рублей, это небольшие деньги", - приводят в сообщении слова губернатора.

В пресс-службе правительства региона ТАСС пояснили, что Ямал первым в стране включил липидограмму в диспансеризацию. В крупных городах открылись профильные кабинеты, врачи-кардиологи прошли обучение. В округе открыты три сосудистых центра - в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и первичное отделение в Надыме.

В рамках пилотного проекта со "Сбером" тестируется медицинский ИИ-ассистент GigaDoc. Система за 15 секунд по видео лица определяет 20 показателей: пульс, давление, холестерин, липопротеины, индекс массы тела и др. На основе анализа ИИ формирует рекомендации: обратиться к врачу, пройти дополнительное обследование или скорректировать образ жизни.