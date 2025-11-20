В Калининграде вновь отменили праздничный салют в новогоднюю ночь

Фейерверки в областной столице не запускают на протяжении нескольких лет

КАЛИНИНГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Калининграда вновь отменили праздничный салют в новогоднюю ночь. Фейерверки в областной столице не запускают на протяжении нескольких лет, сообщили ТАСС в администрации города.

"В эту новогоднюю ночь салюта в Калининграде не будет вновь. Фейерверки в городе не запускают уже несколько лет, еще до пандемии COVID-19", - сообщила собеседница агентства.

Основной площадкой для новогодних гуляний калининградцев станет ярмарка на острове Канта. Она откроется 25 декабря. Все локации выполнят в кинематографической стилистике.

"Парящие свечи из вселенной Роулинг, огромный бутерброд с вареньем, как в "Девчатах", грабители, пытающиеся поймать Кевина - возможностей сделать отсылку будет достаточно", - сообщили организаторы.

Гостей ярмарки будут ждать до 20 фудкортов и 15 сувенирных лавок. Анонсированы мастер-классы калининградских ремесленников. Ярмарка проработает до 11 января.