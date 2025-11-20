В Волгограде шесть полков 20-й гвардейской дивизии получили боевые знамена

В рамках торжественного мероприятия ордена и медали вручили 13 участникам специальной военной операции

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Боевые знамена и георгиевские знаменные ленты вручили особо отличившимся в ходе специальной военной операции шести полкам 20-й гвардейской дивизии, которая дислоцируется в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Глава региона и временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков в среду вручили высшие знаки отличия воинским частям в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва".

"Сегодня мы чествуем наиболее отличившиеся в ходе специальной военной операции воинские части и военнослужащих прославленной 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии, прошедшей дорогами Великой Отечественной войны от Ржева до Берлина, а в настоящее время достойно выполняющей задачи специальной военной операции" - цитирует Бочарова пресс-служба.

Гвардейскими стали 33-й, 242-й мотострелковые полки и 944-й самоходно-артиллерийский полк 20-й гвардейской дивизии. Кроме того, георгиевскую ленту прикрепили к боевому знамени 10-го танкового полка. Боевые знамена вручили командованию 358-го зенитно-ракетного и 255-го мотострелкового полков. Все воинские части отмечены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов.

Глава региона отметил, что в Триумфальном зале увековечены боевые знамена и наименования частей, принимавших участие в Сталинградской битве, и ряд подразделений 20-й гвардейской дивизии является их историческими преемниками.

20-я дивизия

20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская краснознаменная ордена Суворова дивизия сформирована в городе Калинин в сентябре-октябре 1942 года, как 3-й механизированный корпус.

Впервые корпус вступил в бой с немецко-фашистскими войсками 26 ноября 1942 года на ржевском направлении. К концу Великой Отечественной войны корпус был преобразован в 8-ю гвардейскую механизированную дивизию, участвовавшую в освобождении Польши. В 1957 году дивизия была переформирована в 20-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В 1968 году участвовала в операции "Дунай".

В 1993 году она была передислоцирована в город Волгоград и вошла в состав Северо-Кавказского военного округа. Дивизия также участвовала в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе. Сегодня выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции.