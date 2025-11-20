В Курске открыли мурал в память о дважды Герое России Михаиле Гудкове

На церемонии открытия присутствовал заместитель губернатора Артем Демидов

КУРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Мурал в память о погибшем в приграничье Курской области замглавкоме ВМФ, дважды Герое России Михаиле Гудкове создали в центре Курска. В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Артем Демидов, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня очень важный и знаменательный день - завершили работы, открываем мурал, посвященный первому и единственному в современной России дважды Герою РФ Михаилу Гудкову. Инициатива принадлежит нашему губернатору Александру Хинштейну. Благодаря работе наших коллег из Белгорода, художников, город украсил мурал. Думаю, что каждый, кто будет проходить, проезжать на машине, поднимет голову и увидит Михаила Евгеньевича, и это напомнит ему о духе русского воинства, который делает наш народ непобедимым", - сказал журналистам Демидов.

На мурале портрет Гудкова изображен на фоне флага России, справа от героически погибшего замглавкома ВМФ России расположены две звезды Героя.

"[Повышается] чувство патриотизма, потому что человек (Михаил Гудков - прим. ТАСС) отдал свою жизнь за Родину, несмотря на все тягости. Для нас это одновременно и тяжелый момент, и величественный", - отметил один из художником Александр Головко, добавив, что работа над муралом заняла четыре дня.

По словам Демидова, в Курске продолжат увековечивать память героев, в том числе и с помощью муралов, памятников.

Гудков родился 11 января 1983 года Украинске (ДНР), в 2000 году окончил школу и стал курсантом Новосибирского военного института. В Приморье прошел путь от командира воздушно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. Участник боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии. С 24 февраля 2022 года в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты принимал участие в специальной военной операции, бригада выполняла задачи по освобождению Курской области в составе группировки войск "Север". В марте 2025 года Гудков получил назначение на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России. Президент РФ Владимир Путин сообщил ему о назначении на встрече с моряками АПЛ "Архангельск". Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье.