Каток на ВДНХ на 5 тыс. гостей откроется 25 ноября

Его площадь превысит 20 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Каток в Москве на ВДНХ, который заработает 25 ноября, единовременно сможет вмещать почти 5 тыс. гостей. Об этом сообщила журналистам первый заместитель гендиректора выставочного комплекса Елена Жук.

"В этом году мы встречаем уже 11-й сезон работы катка на ВДНХ, более 20 тыс. кв. м площадь ледовой поверхности, единовременно каток вмещает почти 5 тыс. гостей. Ежегодно мы готовим насыщенную праздничную событийную программу, связанную с открытием зимнего сезона, который в этом году пройдет 28-29 ноября. И, конечно, все события зимы - Международный день хоккея, новогодняя ночь, новогодние каникулы, Рождество, Масленица, все эти прекрасные любимые праздники, не останутся без внимания и найдут свое отражение в событийной программе катка", - сказала Жук.

Кроме того, по ее словам на катке пройдут музыкальные вечеринки с диджей-сетами, выступления известных фигуристов. В этом году концепция зимнего сезона на ВДНХ - "Вместе теплее". Посетителей ждут со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00, понедельник - технический день.

В этом году, как и в предыдущем, дорожки для катания расположат вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для посетителей будут работать пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения и многое другое, в зоне отдыха разместят кафе. Рядом с павильоном № 1 "Центральный" оборудуют ледовую арену для хоккейных матчей и площадку для детей.