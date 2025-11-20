Трутнев назвал Путина своим учителем и наставником

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО отметил мудрость российского лидера

Вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев © Петр Ковалев/ ТАСС

МУРМАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал своим наставником и учителем президента РФ Владимира Путина.

"У меня есть наставник. Вы знаете, что я работаю в помощником представителя президента Российской Федерации. Я горжусь тем, что моим наставником является Владимир Владимирович Путин - президент России. Я действительно очень многому у него учусь. Он очень мудрый человек. Я считаю, что здорово, что он у нас в стране есть такой президент", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о том, кого он считает своим наставником, в ходе встречи с курсантами филиала центра "Воин".

С сентября 2025 года филиал центра "Воин" в Мурманской области, созданный в 2024 году, заработал в Губернаторском лицее. За неполные два года филиалом подготовлено почти 5 тыс. курсантов, в том числе свыше тысячи ребят, прошедших летние патриотические смены флагманской программы "Время юных героев".