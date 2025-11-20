В Херсонской области создали программу содействия занятости молодежи

Документ предусматривает меры по профессиональной ориентации школьников 6-11 классов

ГЕНИЧЕСК, 20 ноября. /ТАСС/. Программа содействия занятости молодежи до 2030 года появилась в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"Правительство Херсонской области утвердило долгосрочную программу поддержки занятости молодежи на период до 2030 года. Документ подписал врио председателя правительства региона Семен Машкауцан. Программа ориентирована на развитие профессионального и трудового потенциала граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства региона Сергея Черевко", - сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что программа предусматривает меры по профессиональной ориентации школьников 6-11 классов, организацию временной занятости несовершеннолетних и поддержку трудоустройства выпускников.