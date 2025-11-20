Петербургский канал рассказал о ведущем погоды, чьи сюжеты завирусились в сети

Коллеги называют его "обаятельнейшим из обаятельнейших"

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал "78"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Петербургский телеканал "78" рассказал о штатном синоптике - актере Юрии Дормидонтове, чей эмоциональный сюжет об "очаровательной питерской погоде" завирусился в интернете. Коллеги называют его "живой легендой" и "обаятельнейшим из обаятельнейших".

"Юрий Дормидонтов ведет прогноз погоды на "78" с самого основания канала и выходит в эфир хоть в знойную жару, хоть в ураганный ливень. Время от времени Володарович может что-нибудь отчебучить - очередной ролик с его участием завирусился и набирает миллионы просмотров, - говорится в публикации в Telegram-канале "78". - Лишь сам Юрий Дормидонтов знает, делается ли это намеренно, или все мемы с его участием рождаются сами по себе. Нам он ни в чем не признается - и продолжает делать свое дело".

На телеканале также рассказали, как Дормидонтов обычно проводит свой рабочий день. Так, он "начинает смену, горячо приветствуя мужчин рукопожатиями и девушек - поцелуями в макушку", "может принести вам что-нибудь сладкое и взять что-то взамен; проходит с ним пару рядов и меняет на что-то еще", читает коллегам стихи, а его доносящийся из студии раскатистый смех "можно услышать даже возле "Авроры" (на ее фоне синоптик обычно выходит в эфир).

Согласно информации на портале kino-teatr.ru, ленинградец Юрий Дормидонтов - актер театра и кино, педагог актерского мастерства. Он известен не только как телеведущий, но и как актер дубляжа - его голосом, в частности, говорят персонажи в таких картинах и анимационных фильмах, как "Суд над чикагской семеркой", "Великий Человек-паук" и "Удивительные Люди Икс: Одаренные" и многих других.