В Госдуме разрабатывают закон об организации социального питания

В России в федеральном законе закреплено положение о бесплатном горячем питании для учеников младших классов школ, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

Участники Второго международного форума стран СНГ по школьному питанию в Душанбе © Андрей Злыденный/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 20 ноября. /ТАСС/. Закон о социальном питании в России, который призван регламентировать порядок его организации во всех социальных учреждениях страны, разрабатывается в Госдуме. Об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на полях Второго международного форума стран СНГ по школьному питанию.

Она напомнила, что в России в федеральном законе закреплено положение о бесплатном горячем питании для учеников младших классов школ. "Но дальше возникает еще очень много вопросов. Школьное питание - это деньги, которые идут только на тарелку, либо это деньги на тарелку плюс на тех людей, которые помогают готовить это питание? Как мы обеспечиваем безопасность? Как мы научим детей есть правильное питание, если в общем ребенок никогда не ел его дома? И на каждый из этих вопросов у нас уже есть ответы", - сказала она.

"Самое главное, что мы сейчас в Российской Федерации вплотную подошли к закону [о социальном питании]. Мной разработан законопроект о социальном питании. Он касается уже не только школ, это все социальные учреждения: от родильного дома, где ребенок родился и там питается его мама, и дальше - детские ясли, детский сад, детский лагерь, санаторий, школа и так далее. То есть обо всем социальном питании готовится большой федеральный закон", - продолжила Буцкая.

Она также выразила готовность делиться российскими законодательными наработками в этой сфере с коллегами из стран СНГ.

Второй международный форум стран СНГ по школьному питанию "Школьное питание - инвестиции в здоровое поколение нации" проходит в Душанбе с 20 по 22 ноября. В нем участвуют представители министерств, ведомств, школ и общественных организаций из стран Содружества, а также ученые, представители Исполкома СНГ, ООН и других международных организаций. На панельных сессиях обсудят влияние школьного питания на развитие и здоровье нации, результаты и перспективы соответствующих программ, а также участие родителей в их реализации. Первый форум стран СНГ по школьному питанию прошел в ноябре 2023 года в Бишкеке.