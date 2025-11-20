Святенко: СМИ, семья и школа могут помочь сделать здоровый образ жизни модным

Зампредседателя Совета Федерации отметила, что правильное питание, здоровый образ жизни - являются ключевыми для россиян

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Средства массовой информации, семья и школа могут помочь в популяризации здорового образа жизни. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко на IV форуме "Содружество моды".

"Популяризировать [здоровый образ жизни можно] различными способами: и через СМИ, и через семью, через воспитательную компоненту в школе, и многое другое. <...> Мы сегодня как раз со специалистами говорили о том, что человек красивый - это не тот, который сделал или операцию пластическую, или похудел <...> а тот, который гармоничный. В гармонии у него есть культура отношения к самому себе", - сказала она.

Выступая на круглом столе, посвященном теме "Модно быть здоровым", Святенко отметила, что правильное питание, здоровый образ жизни - являются ключевыми для россиян. "Для нас очень важно, чтобы во всем мире все люди были здоровы, чтобы вели правильный образ жизни, и чтобы здоровье было трендом, чтобы это было модно", - сказала Святенко.

Форум проходит с 19 по 21 ноября на площадке Таврического дворца. В нем принимают участие парламентарии, представители профильных министерств и ведомств, организации креативных индустрий и легкой промышленности, образовательные учреждения и представители сферы туризма стран СНГ.