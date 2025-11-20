В Якутии рассчитывают начать съемки фильма о Герое РФ Григорьеве в 2026 году

Идет подготовка сценария

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Съемки полнометражной картины, где прототипом главного героя будет участник СВО, Герой России, уроженец Якутии Андрей Григорьев, рассчитывают начать в 2026 году. Идет подготовка сценария, сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев в ходе "Транспортной недели - 2025".

"Сейчас мы, в принципе, определились с той группой, которая будет снимать фильм, и сейчас идет подготовка сценария. Понятно, что вопрос о финансировании мы будем тоже сейчас решать. Очень надеемся на поддержку российского Фонда кино. Считаем, что съемки уже в 2026 году необходимо начинать", - сообщил Николаев.

В начале года в соцсетях распространилось видео рукопашной схватки якутского бойца Андрея Григорьева с позывным Тута с военнослужащим ВСУ. По словам самого Григорьева, во время схватки он понимал, что живым из нее выйдет либо противник, либо он сам. После боя он еще несколько дней пробыл в тылу врага и уничтожил несколько военнослужащих противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Затем выбрался к своим подразделениям. По данным из открытых источников, видео рукопашного боя было снято осенью 2024 года нашлемной камерой противника во время попытки ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой Народной Республике.

Николаев отметил, что картину о военнослужащем планируется снять совместно с Донецкой Народной Республикой. "Прообраз - Андрей Григорьев - Тута, который в ножевом бою победил своего противника, и [был] не только один поединок, а целая история нахождения в тылу противника, выхода к своим, - добавил глава региона. - Это уникальный подвиг".

