Журналисты информагентств Африки посетили IT-парк в Казани

Для них провели экскурсию по Киберпарк-арене и показали места обучения школьников и пожилых людей

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники информагентств из 10 африканских стран в ходе пресс-тура "ТАСС - Африка: путь дружбы" посетили ключевые достопримечательности Казани и побывали в IT-парке им. Башира Рамеева, передает корреспондент ТАСС.

Для африканских гостей, которых сопровождают сотрудники ТАСС, в четверг провели автобусную обзорную экскурсию с пояснениями на французском языке. В ходе поездки журналистам из Африки рассказали об истории Казани и ее достопримечательностях: зданиях вузов и министерств, особняках. Гости задали вопросы о сосуществовании православия и ислама в Татарстане и о том, занимаются ли татары магией.

После небольшой экскурсии на автобусе сотрудники африканских агентств прошли по Казанскому Кремлю, посетили мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. В группе есть журналисты из мусульманских стран Африки, но преимущественно из христианских.

Позднее участники пресс-тура посетили IT-парк им. Башира Рамеева. В казанском центре для журналистов провели экскурсию по Киберпарк-арене и показали места обучения школьников и пожилых людей. В ходе посещения сотрудники Сенегальского агентства печати заметили фотографию бывшего президента страны (2012-2024 года) Маки Саля, который ранее бывал в IT-парке. Отдельно сотрудница комплекса отметила, что в 2022 году в IT-парке проходил чемпионат стран Организации исламского сотрудничества по киберспорту, в котором приняли участие команды в том числе из африканских стран.

После посещения IT-парка участники пресс-тура прошли по Татарскому государственному академическому театру имени Галиасгара Камала (ТГАТ). Для африканских гостей была организована экскурсия на татарском языке с переводом на французский. Как заявил по завершении программы один из африканских журналистов, Казань - "очень красивый город; красивый и маленький".

В среду сотрудникам информагентств Африки удалось посетить Казанский (Приволжский) федеральный университет и Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.

О пресс-туре

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В пресс-туре принимают участие представители СМИ 10 франкоязычных африканских стран: Алжира, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, ДРК, Камеруна, Нигера, Республики Конго, Сенегала и Туниса. В сопровождении команды ТАСС они посещают ключевые достопримечательности, музеи и университеты; проводят встречи с представителями вузов и власти.