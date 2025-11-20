Экспедиция Конюхова приступила к созданию для одиночной антарктической станции

Путешественник проведет на ней почти четыре месяца

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Экспедиция во главе с Федором Конюховым прибыла на остров Смоленск в Антарктиде и начала развертывание первой в мире одиночной исследовательской станции, на которой российский путешественник проведет почти четыре месяца. Об этом сообщил ТАСС его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

"Приступили к созданию станции, два дня будем работать. Пока все идет по плану", - написал он.

Накануне экспедиция, которая вышла на двухмачтовой шхуне 14 ноября из города Ушуайя в Аргентине, посетила российскую антарктическую базу Беллинсгаузен. Члены команды пообщались с полярниками и посетили службу в самом южном православном храме - храме Святой Живоначальной Троицы. После посещения станции экспедиция отправилась на необитаемый остров Смоленск (Ливингстон).

Об экспедиции

На острове Конюхов проведет серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха. На согласование проекта в международных органах ушло два года, но в итоге все страны, изучающие Антарктиду, подписали разрешение. Научными партнерами экспедиции выступают Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН и ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт".

Если эксперимент с одиночной станцией окажется успешным, в следующий раз Федор Конюхов планирует отправиться в Антарктиду зимой, чтобы провести там девять месяцев, в том числе в условиях полярной ночи, когда к нему невозможно будет доставить провизию. Впоследствии штаб надеется, что этот опыт откроет путь к созданию новой круглогодичной российской антарктической станции.

Как отметили в штабе экспедиции, их проект призван еще раз напомнить мировому сообществу историю открытия Антарктиды и субантарктических островов русскими моряками. Значительная часть Южных Шетландских островов была нанесена на карту российской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" в 1819-1820 годах, и изначально имела русские названия - Смоленск, Полоцк, Березина, Бородино, - но позже получили английские топонимы, которые сейчас фигурируют на международных картах.