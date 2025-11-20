"Победа" не будет выплачивать отказавшемуся показать паспорт деньги за перелет

Соответствующее решение принял суд

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве не стал обязывать авиакомпанию "Победа" возмещать пассажиру авиакомпании денежные средства за перелет, на который его не допустили из-за отказа показывать паспорт на стойке регистрации. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

"Решением мирового судьи судебного участка №207 района Дорогомилово города Москвы в удовлетворении иска Посохова В. А. к ООО "Авиакомпания "Победа" о защите прав потребителя отказано. Исковые требования были мотивированы тем, что перевозчик не выполнил свои обязательства и не осуществил перевозку, отказав истцу в регистрации на рейс", - говорится в сообщении.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, именно истец нарушил свои обязательства и отказался предъявить паспорт на стойке регистрации, в связи с чем осуществить его перевозку не представилось возможным. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением мирового судьи.