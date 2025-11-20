В Кремлевском кадетском бале 10 декабря будут участвовать 3,4 тыс. человек

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Около 3,4 тыс. юношей и девушек будут участвовать в Х Международном Кремлевском благотворительном кадетском бале в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"10 декабря 2025 г. в Москве пройдет Х Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал - МБКБ-2025 - при поддержке президента Российской Федерации в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в честь года Защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции, в котором примут участие 3 400 юношей и девушек из России и зарубежных государств, в том числе из стран СНГ, Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки", - сказано в сообщении.

Почетными гостями кадетского бала выступают Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, общественные, политические и религиозные деятели, представители зарубежных посольств и консульств.

Патриотический проект "Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал" проходит ежегодно в Москве с 2016 года и выполняет социально-патриотическую миссию, предполагающую воспитание у молодежи гражданской ответственности, национального самосознания и преданности Отечеству. В основе проекта лежит сохранение и передача новым поколениям духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и исторических традиций не только России, но и стран-участниц. Проект способствует конструктивному межкультурному диалогу, укрепляя гуманитарные связи и открывая миру многогранность и глубину российского культурного наследия.

В 2017 г. МБКБ вошел в книгу Рекордов России как локация, где было собрано наибольшее число кадетов. Сертификат получил Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ, который с момента основания проекта в 2016 г. является его организатором. ТАСС - генеральный информационный партнер МБКБ.