В Мелитополе начали эвакуировать припаркованные не по правилам машины

Транспортные средства будут перевозить на штрафстоянку

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Припаркованные с нарушением правил в Мелитополе машины теперь подлежат эвакуации на штрафстоянку. Об этом сообщается в Тelegram-канале администрации городского округа Мелитополь.

"В Мелитополе введена практика принудительной эвакуации автомобилей, которые создают помехи для дорожного движения и нарушают правила парковки. Транспортные средства, припаркованные с нарушением ПДД, будут перемещаться на специализированную штрафную стоянку", - сказано в сообщении.

В администрации пояснили, что для возврата машины нужно оплатить не только штраф за неправильную парковку, но и услуги эвакуатора, а также стоимость каждого дня хранения на штрафстоянке.