На Кубани предложили изменения в градкодекс для расширения полномочий властей в регионах

Депутаты приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) инициировали изменения в Градостроительный кодекс РФ, чтобы расширить полномочия региональных властей по контролю за стройкой и повысить безопасность возведения объектов. Об этом по итогам заседания сообщили на сайте заксобрания.

В ходе сессии депутаты приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. Они считают необходимым расширить полномочия субъектов РФ по проведению строительного контроля в отношении объектов капитального строительства, которые планируется возводить и реконструировать полностью или частично за счет средств регионального бюджета.

"Сейчас, согласно действующему Градкодексу РФ, процесс строительства находится под контролем того, кто непосредственно возводит тот или иной объект. Но зачастую организации, осуществляющие строительный контроль, являются аффилированными с подрядчиком и тем самым не обеспечивают его должный уровень. Если же наделить полномочием по строительному контролю орган исполнительной власти либо подведомственное ему учреждение, то, на наш взгляд, существенно повысились бы безопасность и качество возведения объектов", - сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятый депутатами документ.

Он также отметил, что благодаря инициативе процедура организации и проведения работ может стать более прозрачной. Это в свою очередь позволило бы оптимизировать как использование бюджетных средств, так и сам процесс строительства, добавил Бурлачко.