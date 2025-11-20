В ДНР восстановили четыре моста при капремонте дороги к морю

Работы шли по специальному инфраструктурному проекту и продолжались около года

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Четыре моста восстановили в ходе капитального ремонта открытой 20 ноября автодороги Донецк - Новоазовск - Седово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Вместе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным открыли новый участок автодороги Донецк - Новоазовск - Седово протяженностью 113 км, на котором также отремонтировали четыре моста, - написал Пушилин. - Это трасса с большим пассажиропотоком, так как связывает донецко-макеевскую агломерацию с Приазовьем, летом она особо востребована, так как к морю едут отдыхающие".

В пресс-службе республиканского Минтранса уточнили ТАСС, что в числе значимых восстановленных мостов - путепровод через реку Берестовая протяженностью 14,5 м, балку Широкая - чуть более 14 м и реку Кальмиус - 72,2 м. Капитальный ремонт дороги шел по специальному инфраструктурному проекту. Работы продолжались около года - с октября 2024 года. Также обновлены остановки, тротуары и пешеходные дорожки.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в режиме видео-конференц-связи на площадке выставки "Транспорт России" принял участие в открытии ряда дорожных объектов, один из них - участок дороги Донецк - Новоазовск - Седово протяженностью более 100 км после капитального ремонта. Объект связывает столицу ДНР с Приазовьем, а также обеспечит выход на федеральную трассу Р-280.