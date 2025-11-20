Минздрав выдал разрешение на применение двух противоопухолевых вакцин

Речь идет о лечебной вакцине на платформе мРНК и пептидной вакцине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ разрешило использование двух противоопухолевых препаратов: лечебной вакцины на платформе мРНК и пептидной вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов- лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина. Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения", - сказал он на заседании коллегии Минздрава России по вопросам лекарственного обеспечения.

Министр отметил, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении, об этом можно будет говорить после оценки эффективности и безопасности препаратов. "Отмечу, что эта технология не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем", - подчеркнул он.

В пресс-службе министерства добавили, персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы "Неоонковак" произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Персонализированная пептидная вакцина "Онкопепт" произведена Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России. Он предназначен для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком.