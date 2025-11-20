Отражавшие вторжение ВСУ в Курскую область получат земельные участки

Соответствующие поправки в закон приняли депутаты облдумы

КУРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Курские власти будут выдавать бесплатные земельные участки добровольцам, отражавшим вторжение ВСУ в Курскую область. Соответствующие поправки в закон приняли депутаты облдумы, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сегодня депутаты Курской областной думы приняли поправки в региональный закон "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области <…>. В новой редакции закона мы расширили категорию получателей земли: теперь участки могут выдавать добровольцам, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Курскую область", - написал он в Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что по новой норме участники СВО, добровольцы и многодетные семьи могут встать на учет еще в одном органе местного самоуправления кроме городских округов региона и Курского района.

"Проект закона разработали по моей инициативе. Он нужен, чтобы упростить порядок предоставления бесплатных земельных участков участникам СВО и многодетным семьям. <…> Также земля бесплатно будет предоставляться в собственность и для ведения садоводства для собственных нужд. Важно, что на таких участках можно строить жилые дома", - сообщил губернатор.