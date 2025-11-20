Кировская область разработала проект федерального закона о запрете продажи вейпов

В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции представляет не меньшую опасность, чем сигареты

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Кировской области разработали федеральную законодательную инициативу о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них.

"Решение принято", - сказал председатель заксобрания Роман Береснев на заседании в четверг, подводя итоги голосования по разработанной инициативе.

Группа из 11 депутатов заксобрания подготовила проект федерального закона, которым предлагается установить общегосударственный запрет оптовой и розничной продажи вейпов и подобных устройств, а также жидкостей к ним - как никотинсодержащих, так и безникотиновых. По мнению авторов законопроекта, такие меры позволят сократить распространение никотиновой зависимости среди подростков и молодежи, снизит уровень заболеваемости, связанной с такой вредной привычкой.

В пояснительной записке авторы инициативы сообщают, что использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции представляет не меньшую опасность, чем сигареты.

"Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, концентрация содержащихся в аэрозолях металлов (свинец, хром, никель, формальдегид) превышает их концентрацию в традиционных сигаретах. Элементы, образующиеся при сгорании и парении (глицин и пропиленгликоль), содержащиеся в жидкостях для устройств для потребления никотинсодержащей продукции, могут вызывать онкологические заболевания. Альтернативная никотиносодержащая продукция воспринимается в качестве позитивного аналога традиционных сигарет и привлекает отсутствием запаха табака либо расценивается как способ отказаться от сигарет, кроме того, при использовании электронных сигарет снимается психологический барьер, поскольку эти сигареты позиционируются как безвредные, что делает их привлекательными для молодежи, способствуя раннему приобщению, формированию психологической зависимости", - говорится в документе.

Авторы считают, что установление полного запрета на оптовую и розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции, а также безникотиновых и никотинсодержащих жидкостей к ним позволит сократить распространение никотиновой зависимости среди подростков и молодежи, снизить уровень заболеваемости, связанной с потреблением никотиносодержащих продуктов.