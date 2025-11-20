Новый терминал аэропорта Мурманска встретил пассажиров северным сиянием

Стены аэровокзала украсили картинами с пейзажами Кольского Заполярья, а панорамные окна в залах ожидания позволят рассмотреть взлет и посадку самолетов

© Лев Федосеев/ ТАСС

МУРМАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Новый терминал аэропорта Мурманска, который открыли 20 ноября, принял первый рейс. Пассажиров встретили песнями и подарками, а также подсветкой в виде северного сияния на фасаде здания, передает корреспондент ТАСС.

Новый терминал в аэропорту Мурманска расположился рядом со старым зданием, которое утратило функциональность с увеличением пассажиропотока и роста интереса к Арктике. С 2022 года рост количества пассажиров превысил 10% и достиг 1, 464 млн человек. Языком цифр новый терминал - это три этажа против двух в старом здании, 11 стоек регистрации в новом и всего три в старом, две ленты выдачи багажа против одной, два бизнес-зала вместо одного, парковка на 490 мест и площадь 7 тыс. кв. м.

"Старый терминал у нас остается международным терминалом. Он находится на границе с пунктом пропуска и будет использоваться под, надеюсь, увеличение количества международных рейсов, над которым мы работаем. Есть потенциальные наши партнерские страны, куда хотелось бы полететь. Думаю, что, может быть, в ближайшее время порадуем вас новостями о расширении маршрутной сети международной", - сказал в ходе церемонии открытия заместитель генерального директора "Новапорта" Александр Корытный.

Функциональный дизайн

Новое здание терминала сразу со входа погружает пассажиров в атмосферу Русской Арктики. Фасад воплощает образ Хибин - крупнейшего горного массива на Кольском полуострове, подсвеченного в цветах северного сияния, которое раскрашивает небо зеленовато-синими оттенками, добавляя эстетики и подчеркивая связь с местным ландшафтом. Стены аэровокзала украшены картинами с пейзажами Кольского Заполярья, а панорамные окна в залах ожидания позволят в подробностях рассмотреть взлет и посадку самолетов.

На втором зале аэровокзала сразу после стоек регистрации расположилась небольшая часовня. Дальше - в так называемой чистой зоне, помимо выходов к самолетам, расположены зал ожидания с заведениями общепита, бизнес-залы, комната матери и ребенка, а также игровая для детей постарше.

"При создании терминала учитывались современные технические решения. Телескопические трапы, которые будут введены в эксплуатацию после завершения реконструкции перрона. Система управления пассажиропотоком, фудкорты и сувенирные лавки. Зонирование пространства оптимизировано для быстрого прохождения предполетных процедур. Также учтены потребности маломобильных групп населения", - уточнили ТАСС в "Новапорте".

Первый рейс

Первый рейс, который встретили в новом терминале, прибыл в Мурманск из Москвы. Как отметили ТАСС в Туристском информационном центре региона, пассажиры были приятно удивлены от того, как их встретили в столице Русской Арктики.

"Пассажиры первого рейса до последнего момента не знали, что прибывают в новый терминал, им сообщили об этом только в самолете при приземлении. Прямо у багажных лент их встретил с ансамбль "Любава" с народными песнями, им подарили сувениры. Все были под впечатлением от такого приема, как туристы, так и местные жители", - сообщила ТАСС руководитель Туристского информационного центра Валерия Ванчикова.

Мурманская область - близкая Арктика

Аэропорт Мурманска - главный транспортный узел региона, арктический воздушный хаб, который имеет стратегическое значение для реализации Трансарктического транспортного коридора, является экономическим и туристическим драйвером развития Мурманской области, куда приезжают посмотреть на китов, северное сияние, посетить Териберку и покататься на лыжах.

По статистике, каждый третий турист, выбирающий Арктику, едет в Мурманскую область. В 2024 году установлен абсолютный рекорд посещаемости - 761 тыс. гостей. По итогам девяти месяцев 2025 года турпоток в Кольское Заполярье вырос на 8,5% и составил 507,5 тыс. туристов.

Новый терминал позволит увеличить пропускную способность вдвое - до 400 человек в час. Строительство началось в 2023 году, завершено - в 2025 году. Общая стоимость проекта - 4,7 млрд рублей. Финансирование предоставлено в форме синдицированного кредита от ВЭБ.РФ и Сбербанка. В настоящее время из аэропорта Мурманска регулярные рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", "Икар", Red Wings, Smartavia, Nordwind и Pegas Fly.