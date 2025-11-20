Кумпилов: власти Адыгеи будут развивать дорожную сеть с учетом роста трафика

Глава республики подчеркнул, что при подготовке планов дорожного развития власти республики намерены ориентироваться на обозначенные федеральным центром аспекты

МАЙКОП, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены развивать дорожную сеть региона с учетом растущего потока автомобильного транспорта. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

"Новые проекты строительства и реконструкции дорог Адыгеи рассматриваем с учетом увеличения потока автотранспорта", - написал Кумпилов. Он отметил, что сам по себе рост трафика на дорогах региона является показателем развития транспортной доступности, роста инвестиционной и туристской привлекательности Адыгеи. Актуальным он назвал развитие дорожной сети и в связи с планами развития туристической отрасли республики.

Кумпилов также подчеркнул, что при подготовке планов дорожного развития власти республики намерены ориентироваться на обозначенные федеральным центром аспекты. В их числе - подъезды к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, а также к туристическим достопримечательностям. Кроме того, по словам Кумпилова, речь идет о выстраивании государственно-частного партнерства, подготовке квалифицированных кадров и эффективном использование бюджетных средств.