Воронежцы получат по 300 тыс. рублей за третьего и каждого следующего ребенка

Речь идет о молодых семьях до 35 лет

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Воронежская областная дума одобрила поправки в региональное законодательство, согласно которому молодые семьи станут получать выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего и каждого следующего ребенка. Ранее выплата назначалась однократно при рождении третьего малыша, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Был усовершенствован механизм предоставления единовременной выплаты в размере 300 тыс. рублей молодым многодетным семьям - теперь они смогут рассчитывать на ее получение при рождении третьего и каждого последующего ребенка, а не однократно", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, под молодыми в данном случае понимаются семьи до 35 лет. Там также отметили, что для получения выплаты теперь достаточно проживать в Воронежской области в течение года, обратиться за ней семьи смогут в течение года со дня рождения ребенка. Ранее эти показатели равнялись, соответственно, трем годам и шести месяцам. Поправки начнут действовать через 10 дней после официального опубликования документа, так что все подходящие под критерии семьи, которые ждут очередного ребенка, смогут рассчитывать на выплату.

Среди других законопроектов, одобренных парламентом, - продление на трехлетний период выплат детям-сиротам за аренду жилья, а также освобождение от транспортного налога участников СВО и членов их семей. "Благодаря еще одному принятому решению воронежские участники СВО получат правовую помощь от государства при защите их интересов в судах", - добавили в пресс-службе.