Производитель мороженого "Коровка из Кореновки" планирует запуск турмаршрута

На предприятии отметили растущий спрос на экскурсии по производстве

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Компания-производитель мороженого "Коровка из Кореновки" в Краснодарском крае планирует запустить туристический маршрут на производство, сообщил генеральный директор "Кореновского молочно-консервного комбината" и "Фабрики настоящего мороженого" Игорь Московцев.

"В 2024 году "Фабрика настоящего мороженого" выпустила 55,8 тыс. тонн продукции, а за первое полугодие 2025 года - 34,7 тыс. тонн. Игорь Московцев рассказал и о растущем спросе на экскурсии по производству, в связи с чем команда группы компаний "Ренна" уже работает над проектом туристического маршрута на предприятие, который позволит гостям безопасно и не нарушая производственный процесс посетить комплекс и увидеть, как производится кубанская молочная продукция", - сказали в пресс-службе по итогам визита на производство министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

"Кореновский молочно-консервный комбинат" и "Фабрика настоящего мороженого" - крупнейший по объемам переработки молока производственный комплекс в Краснодарском крае. По данным пресс-службы, они способны принимать и перерабатывать до 1 тыс. тонн молочного сырья, выпуская более 700 тонн или 3,5 млн единиц готовой продукции. На предприятии внедрен многоступенчатый контроль поступающего сырья с применением современных технологий - качество молока проверяют по 20 параметрам. Также была запущена работа собственной передвижной лаборатории, чтобы вести контроль и выбраковку продукции на месте. В общей сложности за последние четыре года в модернизацию производства вложены свыше 5 млрд рублей, в ближайшие годы планируется в совокупности увеличить объем финансирования на данные цели до 8 млрд рублей собственных и заемных средств.

Бренд мороженого "Коровка из Кореновки" получил широкую известность в 2019 году, когда после осмотра экспозиций авиасалона МАКС делегации во главе с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Тайипом Эрдоганом угостились мороженым. Путин остановил свой выбор на корзинке с мороженым "Коровка из Кореновки", взяв шоколадный и сливочный стаканчики.