ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Производитель мороженого "Коровка из Кореновки" планирует запуск турмаршрута

На предприятии отметили растущий спрос на экскурсии по производстве
Редакция сайта ТАСС
19:01
© Пресс-служба Минсельхоза РФ

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Компания-производитель мороженого "Коровка из Кореновки" в Краснодарском крае планирует запустить туристический маршрут на производство, сообщил генеральный директор "Кореновского молочно-консервного комбината" и "Фабрики настоящего мороженого" Игорь Московцев.

"В 2024 году "Фабрика настоящего мороженого" выпустила 55,8 тыс. тонн продукции, а за первое полугодие 2025 года - 34,7 тыс. тонн. Игорь Московцев рассказал и о растущем спросе на экскурсии по производству, в связи с чем команда группы компаний "Ренна" уже работает над проектом туристического маршрута на предприятие, который позволит гостям безопасно и не нарушая производственный процесс посетить комплекс и увидеть, как производится кубанская молочная продукция", - сказали в пресс-службе по итогам визита на производство министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

"Кореновский молочно-консервный комбинат" и "Фабрика настоящего мороженого" - крупнейший по объемам переработки молока производственный комплекс в Краснодарском крае. По данным пресс-службы, они способны принимать и перерабатывать до 1 тыс. тонн молочного сырья, выпуская более 700 тонн или 3,5 млн единиц готовой продукции. На предприятии внедрен многоступенчатый контроль поступающего сырья с применением современных технологий - качество молока проверяют по 20 параметрам. Также была запущена работа собственной передвижной лаборатории, чтобы вести контроль и выбраковку продукции на месте. В общей сложности за последние четыре года в модернизацию производства вложены свыше 5 млрд рублей, в ближайшие годы планируется в совокупности увеличить объем финансирования на данные цели до 8 млрд рублей собственных и заемных средств.

Бренд мороженого "Коровка из Кореновки" получил широкую известность в 2019 году, когда после осмотра экспозиций авиасалона МАКС делегации во главе с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Тайипом Эрдоганом угостились мороженым. Путин остановил свой выбор на корзинке с мороженым "Коровка из Кореновки", взяв шоколадный и сливочный стаканчики. 

РоссияИркутская область