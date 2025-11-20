В Ростове Великом переименовали железнодорожную станцию

Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании железнодорожной станции Ростов-Ярославский, расположенной в Ярославской области, в Ростов-Великий. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В конце 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий.

"В соответствии с федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения открытого акционерного общества "Российские железные дороги" переименовать расположенную в Ярославской области железнодорожную станцию Ростов-Ярославский Северной железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в железнодорожную станцию Ростов Великий", - говорится в документе.

Ростов Великий, основанный в 862 году Рюриком, старейший из городов Золотого кольца. Поселение, известное своим белокаменным кремлем, стоит на озере Неро, которому более 500 тыс. лет. "Великим" город впервые назван в Ипатьевской летописи XV века. В 991 году ростовчане приняли крещение, и город стал одним из центров распространения христианства. Известный персонаж русских былин богатырь Алеша Попович, по преданию, уроженец именно Ростова Великого.