Дума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД о физлицах

Такая информация будет предоставляться за плату в случаях, порядке и размере, которые определит правительство

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госудума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий платный доступ для организаций к базам данных МВД о физлицах с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Поправки регламентирут проведение Федеральным казначейством контрольного мониторинга, который является одним из методов внутреннего государственного финансового контроля.

В законе "О полиции" устанавливается, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, организациям, включая банки и другие кредитные организации. Она будет предоставляться за плату в случаях, порядке и размере, определяемых правительством.