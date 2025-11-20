В ГД внесут проект о праве многодетных матерей лечить зубы за счет маткапитала

Деньги разрешат тратить на услуги стоматолога и ортодонта в государственных и муниципальных медучреждениях в системе ОМС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Справедливая Россия", первым зампредом думского комитета по контролю Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о праве многодетных матерей тратить деньги маткапитала на услуги стоматолога и ортодонта. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", расширив направления использования средств материнского капитала. Предлагается разрешить многодетным матерям тратить его на услуги стоматолога и ортодонта в государственных и муниципальных медучреждениях, работающих в системе обязательного медицинского страхования.

"Стоматологическая помощь - серьезная статья расходов для семей, где воспитывается трое и более детей. Предоставление права оплачивать такие услуги за счет материнского капитала позволит снизить нагрузку на бюджет семьи и укрепить здоровье матерей, от которого напрямую зависит благополучие детей", - сказал Гусев ТАСС.