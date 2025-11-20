Ремень безопасности вдвое смягчает последствия ДТП

В 2024 году не был пристегнут каждый пятый погибший водитель или пассажир, говорится в новой стратегии повышения безопасности дорожного движения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Водители и пассажиры, которые не пристегиваются ремнем безопасности в автомобиле, вдвое больше рискуют в случае ДТП. К такому выводу на основе статистики пришли российские власти.

"Использование ремней безопасности и мотошлемов в среднем в два раза снижает тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия", - указано в новой стратегии повышения безопасности дорожного движения, с которой ознакомился ТАСС.

Отмечается, что в 2024 году ремнем безопасности не был пристегнут каждый пятый погибший водитель или пассажир. Из погибших мотоциклистов шлем отсутствовал у каждого третьего водителя и у каждого второго пассажира.