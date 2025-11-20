Вильфанд: снегом покрыто до 90% территории России

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что к концу недели от снега освободится практически весь Приволжский федеральный округ

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Территория РФ, покрытая снегом, на текущий момент составляет около 90%. В последующем, при таянии покрова в некоторых регионах, она сократится до 87%.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом. И даже если он сойдет, северная половина страны освободится от него из-за теплой погоды в ближайшие дни, все равно останется 87%", - сказал он.

Синоптик отметил, что Северо-Западный федеральный округ уже покрыт снегом. Снег лег и на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, особенно его много в горах. При этом к концу недели практически весь Приволжский федеральный округ освободится от снега.