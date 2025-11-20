В ГД предложили запретить размещать алкомаркеты в нежилых помещениях новостроек

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который внесет законопроект, считает, что обилие таких магазинов "крайне негативно сказывается на криминогенной обстановке"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, который запрещает размещение алкомаркетов в нежилых помещениях новостроек. Текст проекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

"Запрещается размещение торгового объекта по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, в котором доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более пятидесяти процентов от общей выручки за отчетный период, в нежилых помещениях вновь построенного многоквартирного дома", - говорится в тексте проекта.

Согласно пояснительной записке, на федеральном уровне отсутствует запрет на размещение таких торговых объектов в нежилых помещениях многоквартирных домов. "Практика показывает, что в новых жилых комплексах часто открываются торговые объекты, реализующие алкогольную и спиртосодержащую продукцию (алкомаркеты). Обилие таких торговых объектов по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в новостройках крайне негативно сказывается на криминогенной обстановке. Кроме того, нарушаются права жителей многоквартирных домов на отдых и благоприятную окружающую среду", - отмечается в ней.