Епископ Кирилл: гражданско-патриотический диктант развивает духовность

Патриотизм должен быть наполнен любовью, милосердием и добром, отметил ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Прошедший в Москве гражданско-патриотический диктант способствует формированию у участвующих в нем одухотворенного и осмысленного патриотизма, такие мероприятия очень важны для Русской православной церкви. Об этом ТАСС рассказал ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Ранее в Москве состоялся Всероссийский гражданско-патриотический диктант "Моя любовь, душа моя - Россия!", организованный Президентской академией (РАНХиГС) и Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА).

"Всероссийский гражданско-патриотический диктант - это и есть та самая живая практика, где просвещение оказывается окрашено светом духовного тепла. Для Церкви подобные мероприятия имеют огромное значение. Патриотизм, лишенный духовного измерения, рискует остаться лишь абстрактной идеей или красивым лозунгом, но когда он наполняется смыслами, общими для всех традиционных религий России - любовью, добром, милосердием, совестью - он становится действенной силой, способной преображать жизнь", - сказал епископ, также являющийся президентом НОТА.

По его словам, участники диктанта учатся видеть в истории России "не случайный набор фактов, а великое наследие, за которое стоит благодарить прошлые поколения и чувствовать ответственность перед будущими".

Владыка отметил, что высокие и добрые чувства любви к семье, малой родине, истории и культуре страны необходимо питать и укреплять. "И мы видим, как через этот проект молодежь получает возможность для выражения и укрепления своих самых глубоких переживаний", - добавил он.

Архиерей подчеркнул, что деятельная любовь к своей стране, подкрепленная ощущением себя частью большой общности, является "практическим воплощением тех евангельских идеалов, которые хранит Церковь". "Пусть этот диктант станет для каждого участника не просто тестом, а маленьким, но важным шагом к тому, чтобы ощутить эту глубокую, животворящую связь", - заключил он.