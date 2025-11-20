Вильфанд прогнозирует большое число оттепелей в ЦФО зимой

При этом повсеместно в России будет холоднее, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Несмотря на то, что зима 2026 года в России ожидается холоднее, чем предыдущая, оттепелей в Центральном федеральном округе в зимний период будет много. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вместе с тем, что зима 2026 года повсеместно в России будет холоднее предыдущей, одновременно прогнозируется и повышенное количество тепла на европейской территории, в умеренных широтах", - сказал он.

Ранее Вильфанд сообщал ТАСС, что наступающей зимой в центре европейской территории России ожидаются морозы с температурой до минус 20 градусов и ниже.