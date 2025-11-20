Беглов заявил о заинтересованности в туризме с кубинской провинцией Матансас

Губернатор Санкт-Петербурга также предложил кубинским коллегам взаимодействие в бизнесе и обучении студентов

ГАВАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург заинтересован в расширении туристических связей с кубинской провинцией Матансас, в состав которой входит всемирно известный курорт Варадеро, пользующийся большой популярностью среди туристов из России. Об этом заявил петербургский губернатор Александр Беглов во время рабочей встречи с главой администрации провинции Мариэтой Пуй Саморой.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе губернатора, Беглов отметил, что Санкт-Петербург "рассчитывает на расширение туристических связей". Он напомнил, что с ноября этого года венесуэльская авиакомпания Conviasa запустила регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом с промежуточной посадкой в Варадеро. "Таким образом, между Петербургом и Кубой теперь есть прямое авиасообщение, - подчеркнул губернатор. - Мы стали по-настоящему доступными друг для друга в туризме, бизнесе и гуманитарных обменах". Он также отметил, что Санкт-Петербург готов к обмену с Кубой опытом в сфере туризма, и пригласил кубинских коллег принять участие в Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй! Зима", который пройдет в декабре.

Губернатор в ходе встречи с кубинской коллегой отметил важную роль взаимодействия в области информационных технологий. "Нас ждет значительное расширение взаимодействия в этой стратегической области", - подчеркнул он.

Во время встречи Беглова с Пуй Саморой также обсуждался ущерб, который нанес Кубе, в том числе провинции Матансас, ураган "Мелисса". Губернатор передал кубинской коллеге сертификат на машину скорой помощи для провинции и сообщил, что автомобиль будет доставлен в максимально короткий срок. Такие же машины в дар от Санкт-Петербурга получат Гавана и Сантьяго-де-Куба, сообщили в пресс-службе Беглова.

Там также проинформировали, что во время встречи обсуждались вопросы студенческих обменов между Россией, в частности Санкт-Петербургом, и Кубой. Стороны обсудили сотрудничество между провинцией Матансас и Василеостровским районом Санкт-Петербурга. Беглов отметил, что у них много общего, "прежде всего - богатое историческое наследие". Губернатор напомнил, что Василеостровский район является "центром притяжения путешественников со всего мира, а курорт Варадеро - сердцем кубинского туризма". На территории Василеостровского района и провинции Матансас также находятся крупные морские порты, отметил он. "Уверен, партнерство, рожденное сегодня, наполнит наше сотрудничество новым содержанием", - подчеркнул Беглов, который находится на Кубе с официальным визитом.