Мошенники стали похищать деньги через обещающие выплаты дипфейки чиновников

Аферисты направляют на электронную почту потенциальной жертвы дипфейк, а к нему прилагается ссылка на приложение, рассказали в МВД

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мошенники убеждают россиян брать кредиты и отдавать им деньги в новых схемах с дипфейками федеральных чиновников, обещающих "дополнительные выплаты" и прибавку к зарплате. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

Согласно схеме, аферисты направляют на электронную почту потенциальной жертвы дипфейк одного из федеральных чиновников РФ. На видео он говорит о "дополнительных выплатах" и прибавке к зарплате. Также прилагается ссылка, и если перейти по ней, на телефон загружается приложение. Спустя несколько минут поступает звонок от якобы финансового консультанта.

Он рассказывает о выплатах и предлагает инвестировать деньги под предлогом "госконтракта". Для увеличения суммы так называемых выплат жертву убеждают оформить кредиты, а затем перевести на указанный аферистами счет.