Мошенники стали похищать деньги через обещающие выплаты дипфейки чиновников
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мошенники убеждают россиян брать кредиты и отдавать им деньги в новых схемах с дипфейками федеральных чиновников, обещающих "дополнительные выплаты" и прибавку к зарплате. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Читайте также
С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше
Согласно схеме, аферисты направляют на электронную почту потенциальной жертвы дипфейк одного из федеральных чиновников РФ. На видео он говорит о "дополнительных выплатах" и прибавке к зарплате. Также прилагается ссылка, и если перейти по ней, на телефон загружается приложение. Спустя несколько минут поступает звонок от якобы финансового консультанта.
Он рассказывает о выплатах и предлагает инвестировать деньги под предлогом "госконтракта". Для увеличения суммы так называемых выплат жертву убеждают оформить кредиты, а затем перевести на указанный аферистами счет.