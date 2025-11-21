Судья Круглов может стать фигурантом дела после мягкого приговора за пьяное ДТП

Приговор им был вынесен в 2021 году

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Судья Вячеслав Круглов может стать фигурантом уголовного дела после вынесенного им в феврале 2021 года приговора по делу о смертельном ДТП с участием пьяного мотоциклиста, следует из материалов судебной картотеки, имеющихся в распоряжении ТАСС.

10 февраля 2021 года Вячеслав Круглов, будучи судьей Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия, вынес решение по делу подсудимого Крылова А.Е. Последний в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотоциклом с пассажиром, попал в ДТП, пассажир погиб от полученных травм. Судья признал Крылова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, но назначил наказание с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) - в виде лишения свободы сроком на два года колонии-поселения, следует из материалов картотеки.

Впоследствии кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 16 февраля 2022 года этот приговор был отменен "ввиду назначения виновному явно несправедливого ввиду своей мягкости наказания, и неправильным применением положений ст. 64 УК РФ", указано в судебных материалах, связанных с этим делом. Зубово-Полянский районный суд 30 мая 2022 года осудил Крылова по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ на 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Должность Круглова на февраль 2021-го - судья Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия, инициалы осужденного Крылова, а также обстоятельства этого дела упоминаются в другом процессе - в отношении на тот момент зампредседателя Верховного суда Республики Мордовия Алексея Лукшина и председателя Зубово-Полянского районного суда Мордовии Валерия Шиндина. Как следует из материалов суда, Лукшин узнал, что виновник аварии - брат гражданской жены его московского знакомого. Лукшин просил последнего посодействовать в трудоустройстве сына подруги, а сам при этом обратился к Шиндину с просьбой назначить минимальное наказание Крылову.

В материалах отмечается, что Шиндин обращался с просьбой предоставить материалы дела, а позже - назначить мягкое наказание - к судье, которому было распределено дело Крылова, и отмечается, что материалы уголовного дела в отношении судьи Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия выделены в отдельное производство. В марте 2025 года Лукшин и Шиндин были приговорены соответственно к двум годам и одному году восьми месяцам условно. Первый - за осуществление правосудия с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК РФ), второй - за пособничество воспрепятствованию правосудия (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 294 УК РФ). 17 сентября приговор вступил в законную силу.

19 ноября сообщалось, что Всероссийская квалификационная комиссия судей (ВККС) на заседании 24-28 ноября рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение дел против шести судей, в том числе судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова. Последнего обвиняют в вынесении неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК РФ). Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов 5 ноября в своем первом интервью на этом посту заявлял ТАСС и "Российской газете", что любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться. Он подчеркивал, что работа в этом направлении находится под его личным контролем.